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怡心園三房773萬易手

2022-03-02 列印
■將軍澳怡心園低層三房單位，以773萬易手。資料圖片
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據《星島地產網》報道，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳上車熱門屋苑怡心園1座低層H室，面積656方呎，三房套房間隔，享西南翠綠開揚景致，以773萬成交，呎價11784元。原業主2016年9月以572萬購入單位，沽貨帳面獲利201萬元，升值35%。

美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣半新屋苑丰滙錄頂層連天台戶成交，單位為1座頂層單位，面積713方呎，屬三房一套連儲物室間隔，連292呎天台，景觀開揚，內櫳企理，由於市場氣氛向好，吸引睇樓多時之換樓客承接，成交價1268萬，呎價約17784元。據了解，原業主2014年4月以861.1萬購入，轉手帳面獲利406.9萬，升值約47%。

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