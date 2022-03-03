二手屋苑減價頻現成交

樓市受疫情影響而調整，二手屋苑減價頻現。據《星島地產網》報道，中原市務經理黃宏超表示，東涌映灣園8座高層H室，面積900方呎，為三房連套房間隔，享有海景，單位原叫價1100萬，買賣雙方經議價後以1050萬沽出，呎價11667元。買家為區內換樓客，睇樓一個月，屬意上址高層內櫳企理，價錢亦合理，適逢新按保措施推出，可用低首期換樓，便加快落實購入上址。原業主2004年1月以237萬買入，賣樓套現作退休之用，現沽出單位，帳面獲利813萬，單位18年間升值3.4倍。鯉景灣兩房減至878萬沽美聯物業市務經理（銷售）陳世民表示，西灣河鯉景灣剛促成本月首宗成交，位於觀峰閣低層F室，面積約485方呎，為兩房間隔，原業主開價叫約958萬，見買家具誠意，故議價後減價至878萬成交，呎價約為18103元。原業主2019年1月份以約830萬購入，是次轉手帳面獲利約48萬，升值約5.7%。利嘉閣市務經理周煇宏表示，荃灣萬景峯3座中層F室，面積約505方呎，採兩房間隔，單位新近以約1000萬沽出，呎價約19802元。據悉，原業主2008年2月以約350萬購入上述單位，持貨約14年，現轉手帳面獲利約650萬，物業升值約1.9倍。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，新近清水灣8號高層C室，面積504方呎，兩房間隔，可享開揚翠綠山景，剛以936萬成交，呎價18571元。據了解，原業主原叫價948萬，經議價後輕微減價12萬獲買家承接。原業主2005年以360萬購入，帳面升值576萬，持貨17年升幅達1.6倍。中原分行經理陳德孝表示，天水圍栢慧豪園剛錄三月首宗成交，為3座中層A室，面積495方呎，兩房間隔，單位去年12月以700萬放盤，疫情影響下逐步調低叫價，最終累減75萬元或11%，以625萬沽出，呎價12626元。原業主2018年11月以525萬買入，帳面獲利100萬。