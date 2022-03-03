形品．星寓獲投資者748萬承接

據《星島地產網》報道，美聯物業助理聯席董事鮑頴鴻表示，灣仔太源閣高層B室，面積約311方呎，由於屋苑位處市區核心區，名校網及交通方便，故獲外區客垂青，原業主已移民，故放售物業套現，新近以600萬元成交，呎價約19293元。原業主2017年4月以約540萬元購入，轉手帳面獲利約60萬元，物業升值約11%。中原分行經理鍾家豪表示，大角咀形品‧星寓中層F室，面積390方呎，屬一房間隔，單位座向西南方，享開揚市景，最新以748萬元易手，呎價19179元。鍾家豪續稱，買家為同區長線投資者，一直物色高潛力投資盤，見近日造價回軟，而且單位優質罕有，即決定入市作收租用途。屋苑現時同類型單位市值租金約17500元，料其租金回報約2.8厘。據了解，原業主2016年6月以548萬元購入，轉手帳面獲利200萬元，升值36%。