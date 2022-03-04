長實近60億奪市建局土瓜灣項目

市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目，上月10日截標，市建局昨日公佈結果，由長實力壓其餘六間入標財團，以逾59億成功奪得項目發展權，每方呎樓面地價約11382元。每呎樓面地價約11382元土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目，為合併發展項目，市建局昨日公佈，由長實以59.96億奪得發展權，該地盤總面積為58535方呎，預計可發展總樓面約526812方呎，每方呎樓面地價11382元。長江實業執行董事吳佳慶表示，集團對是次中標感到欣喜，項目將帶來理想的回報。這個合併地盤位處土瓜灣小區，是難得的市中心發展項目，並與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應。隨着整個小區的重整及規劃，可望諦造更美化的居住環境。市建局早前公開邀請發展商及財團就本發展項目提交合作發展意向書，其後邀請30間符合要求的發展商及財團，入標競投合作發展本項目，項目上月10日截標時，共接獲七份標書。長實近年積極吸納地皮，連同上述市建局項目，過去三年合計已奪得四個發展項目，當中以去年2月奪得的啟德第4E區2號地皮規模最大，該地皮可建總樓面為62.5萬方呎，長實以102.8億奪得，每方呎樓面地價為15861元；同年8月亦以7.16億奪得元朗流業街與涌業路交界住宅地皮，地盤面積約16.37萬方呎，可建總樓約7.58萬方呎，每方呎樓面約9112元。此外，集團2020年5月亦奪得觀塘安達臣道地皮，屬「港人首置上車盤」，地盤面積21.7萬方呎，可建總樓面為109萬方呎，以投地價49.51億元計算，每方呎樓面地價為4546元。