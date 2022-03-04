溋玥三房獲用家1365萬承接

大埔白石角屬新住宅區，區內不乏二手成交。據《星島地產網》報道，中原地產資深區域營業經理徐俊豪表示，大埔白石角溋玥最新錄本月首宗成交，單位為15座中層C室，面積1135方呎，為三房連套房加工人套房間隔，原開價約1380萬，最新以1365萬承接，呎價12026元。新買家為用家，鍾情該區居住環境而購入單位自用。據了解，原業主2012年以1234萬購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約131萬離場，升值約10.6%。美聯物業高級營業經理黃育強表示，放寬按保門檻，有助市場換樓氣氛，該行剛錄得長沙灣宇晴軒本月首宗成交，成交單位7座高層H室，面積604方呎，屬三房連套房間隔，內櫳企理，望海景，擁靚裝修，鑑於政府推出按揭新招，有換樓客趁機入市，斥資1250萬購入上址。據悉，單位原叫價1300萬，經雙方議價後減價50萬，減幅約3.8%成交，呎價約20695元。資料顯示，原業主2017年6月以1050萬入市，是次轉手帳面獲利200萬，升值約19%。