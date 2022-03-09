二手屋苑頻獲用家承接

疫情嚴峻，二手交投轉靜，但仍有買家趁疫市出動覓貨。據《星島地產網》報道，中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島新近錄得23座低層B室成交，面積581方呎，兩房套間隔及多用途房，可望園景，池景及少部份海景，單位以940萬易手，呎價16179元。同類高層單位去年9月曾以1078萬成交，是次低層單位成交價平近13%。盧鏡豪指，買家屬於用家，見單位價錢合理，即馬上入市。原業主2002年1月以210萬買入單位，帳面獲利730萬元，單位升值348%。御金˙國峰呎售19099元港置首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角荔灣花園A座中低層5室，面積426方呎，屬兩房間隔，向西北望開揚山景，原業主以約530萬元放盤約三個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約30萬，以500萬成交，呎價約11737元。據悉，新買家為首置客，心儀物業環境優越及交通方便，故睇樓一次即拍板承接。據了解，原業主2000年7月以約97萬購入上述單位，轉手帳面獲利403萬，升值逾四倍。利嘉閣分行經理鄭樹輝表示，油麻地御金‧國峰7座低層F室，面積約322方呎，為開放式單位，外望享內園池景，以約615萬沽出，呎價約19099元。據悉，原業主2012年1月以約510萬購入上述單位，賺約105萬元或21%。鄭樹輝指，上述為屋苑本月首宗二手成交，屋苑目前有80個單位放盤，最低入場費650萬。世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角維峯中層A室，面積485方呎，屬兩房間隔，望開揚市區景，獲買家以1075萬承接，呎價22165元。單位原叫價1180萬，因應疫情持續嚴峻，新近減價至1075萬售出，減幅約近9%，較第五波疫情前同類單位造價約1160萬有所調低。據了解，原業主2016年初以948.3萬購入單位，帳面賺126.7萬，升值13%。