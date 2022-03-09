  • 2022年3月9日 星期三
  • 18º
  • 50%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 公廁確診第5波疫情俄烏局勢大S

日報新聞 > 地產

海典灣兩房752萬易手

2022-03-09 列印
■馬鞍山海典灣有中層兩房單位以752萬成交。資料圖片
Previous Next

據《星島地產網》報道，美聯首席高級營業經理李天傑表示，二手議價空間擴闊，優質單位承接力強，有用家為免再度錯失心水筍盤，經議價後購入馬鞍山海典灣6座中層E室。單位面積約451方呎，屬兩房間隔，座向東北享開揚景，景觀不俗，加上長廳間隔實用，而且裝修企理，買家議價後最終獲減價約28萬，以752萬成交，呎價約16674元。

據了解，原業主2018年8月以570萬購入，轉手帳面大幅獲利182萬，升值約31.9%。

利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，青衣藍澄灣3座中低層H室，面積約451方呎，單位屬兩房間隔，新近以595萬成功易手，呎價約13193元。

據了解，原業主2012年3月以約292萬元購入上述單位，轉手帳面獲利303萬，物業升值約一倍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd