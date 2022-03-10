疫市下，議價空間擴闊，成為上車客覓盤好時機。據《星島地產網》報道，港置首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角美孚新邨筍盤減少，部份買家轉投鄰近屋苑，該行剛促成一宗盈暉臺兩房單位買賣，為1座高層G室，面積約475方呎，屬兩房間隔，向東南望維港海景。曾家輝稱，單位以928萬放盤三個月後獲同區客接洽，議價後減價28萬元，以約900萬成交，呎價約18947元。據了解，買家為首置客，心儀單位屬高層兼享維港景色，睇樓一次即拍板入市。資料顯示，原業主2013年1月以約510萬購入，轉售帳面賺約390萬，物業升值約76%。德福花園減價70萬易手美聯物業助理區域經理黃遠基表示，九龍灣德福花園本月錄首宗買賣個案，為N座中層7室，面積494方呎，屬兩房間隔，向西南，望園景，由於疫情肆虐，原業主擔心市況繼續不明朗，決定止賺離場，以650萬售予外區換樓客。據悉，單位去年10月放盤，當時叫價720萬，農曆新年後減至680萬，今再降至650萬成交，累減70萬，呎價約13158元。原業主2007年5月斥資209.6萬購入，轉手帳面大幅獲利440.4萬，升值約2.1倍。利嘉閣地產聯席董事武秉強表示，小西灣藍灣半島新近錄得3座低層D室成交，面積約597方呎，採三房套間隔，外望享開揚山景，以950萬沽出，呎價約15913元。據悉，原業主2011年5月以約566.8萬購入上述單位，持貨約11年賺約383.2萬或68%。屋苑現有約160個單位放售，叫價840萬起。中原高級市務經理劉子峻指出，買家於市場積極尋寶，鰂魚涌康怡花園屬於十大藍籌屋苑，交通方便，配套成熟，特別受追捧，屋苑新近錄得F座低層2室成交，面積531方呎，兩房間隔，望園景，附雅致裝修，以833萬易手，呎價15687元。原業主2001年以228萬買入單位，持貨21年帳面獲利605萬，單位升值265%。