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將軍澳中心兩房899萬沽

2022-03-10 列印
■將軍澳中心中高層兩房單位，經議價後減價21萬，以899萬易手。資料圖片
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據《星島地產網》報道，利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，將軍澳中心新近錄得2座中高層A室二手成交，面積約465方呎，屬兩房間隔，外望西南開揚全海景，單位原開價920萬，經議價後減價21萬或2.3%，以899萬易手，呎價約19333元。據了解，原業主2007年1月以約230萬購入，持貨約14年轉手，帳面獲利669萬或2.9倍。蔡庭勇補充，「財爺plan」公佈後吸引買家拍板入市。上述買家首選將軍澳站兩房單位，睇樓後一見鍾情，還價後即拍板購入。

美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山新港城獲區內客入市，承接K座低層4室，面積約519方呎，三房間隔，買家鍾情單位企理，屋苑位處鐵路沿線，商場配套齊全，出入購物便利，經議價後決定以868萬入市，呎價約16724元。原業主2006年6月份以約223.8萬購入，轉手帳面獲利約644.2萬，升值約2.8倍。


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