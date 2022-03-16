華園三房獲換樓客1320萬承接

車路士持續受班主阿伯拉莫域被英國政府制裁牽連，技術總監施治承認球隊命運並不掌握在他們手中，未知可否完成球季，只能見一場踢一場。該隊近期大勇的鋒將夏維斯亦指，趁現在仍可比賽就要好好享受，就算歐聯十六強首...

2022-03-16