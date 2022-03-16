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華園三房獲換樓客1320萬承接

2022-03-16 列印
■將軍澳都會駅高層三房單位，以1075萬易手。資料圖片
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政府調高按保上限，二手市場不乏逾千萬成交，據《星島地產網》報道，北角天后廟道老牌豪宅華園錄勁賺個案。世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角天后廟道華園高層B室單位，面積831方呎，為三房連工人房間隔，單位眺望西面開揚景，成交價達1320萬易手，呎價15884元。據悉，新買家為區外換樓客。原業主1992年10月以265萬購入上址，帳面勁賺1055萬易主，升值近四倍。
都會駅三房呎售16513元

港置區域營業董事范文濤表示，將軍澳都會駅10座高層E室，面積約651方呎，屬三房套間隔，向西北望全山景，單位以1150萬放盤逾一年半，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價75萬元，以1075萬易手，呎價約16513元。據了解，新買家為首置客，心儀物業位於高層數，故睇樓兩次後即拍板入市。資料顯示，原業主2016年7月以約750萬購入，轉售帳面賺約325萬，升值約43.3%。

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