屋苑減價盤頻錄用家承接

股市不穩，二手頻錄減價成交，據《星島地產網》報道，美聯物業區域經理王偉健表示，元朗世宙3座高層A室，面積643方呎，三房套間隔，因為屋苑毗鄰港鐵朗屏站，附近有商場，配套完善，單位輕微減價不足2%至935萬，即獲用家購入，呎價14541元。原業主2016年9月以770.3萬一手購入，轉手帳面賺164.7萬，物業升值21%。中原副區域營業經理吳倬霆表示，疫情下，不少業主願意增加議價空間，有上車客把握時機入市，屯門卓爾居6座中層B室成交，面積522方呎，兩房間隔，享球場景，單位叫價780萬，雙方議價後減價70萬，以710萬沽出，呎價13602元。吳倬霆指，買家為一對夫婦，心儀卓爾居屬大型屋苑，自設商場，交通方便，上址內櫳企理實用，議價後即拍板購入自用。原業主2018年3月以595萬買入單位，帳面獲利115萬，單位升值19%。首置客912萬購昇悅居港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居獲首置客入市，成交單位為2座中層E室，屬兩房間隔，向北望園景，面積約489方呎，單位以約940萬放盤約四個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價28萬，以912萬成交，呎價約18650元。據悉，新買家為首置客，心儀單位間隔實用及設有裝修，為免錯失良機，故睇樓後火速拍板承接。資料顯示，原業主2012年11月以約530萬購入，轉手帳面獲利382萬，升值逾七成。利嘉閣市務經理趙洛民表示，將軍澳君傲灣2座高層C室，面積約515方呎，採兩房間隔，外望海景，單位去年7月以1015萬放盤，日前累減100萬元或約10%，以915萬成功易手，呎價約17767元。據了解，原業主2007年7月以約285.5萬一手購入單位，及後於2017年4月以750萬作內部轉讓，若以最初購入價計，15年間帳面升值629.5萬或2.2倍。