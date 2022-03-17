新都城三房1060萬易手

按保上限調升，令中價樓交投增加。利嘉閣助理分區經理黃金欽表示，將軍澳新都城2期4座高層E室，面積約721方呎，採三房套連儲物室間隔，外望東南開揚景，單位去年8月放盤，原叫價1250萬，及後累減約190萬或15.2%，新近以1060萬交吉易手，呎價約14702元。據了解，原業主2014年5月以約752萬購入單位，轉手帳面獲利約308萬元，物業升值約41%。黃金欽補充，屋苑本月暫錄6宗二手成交，平均實用面積成交呎價17405元。現時約有275個放盤，叫價由680萬起。近日逾千萬元中價豪宅市場稍稍轉活，世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角半山雲景道富豪閣新近錄得4座低層C室成交，面積710方呎，三房間隔，單位眺望南面山景，成交價達1200萬易手，呎價16901元，低市價約一成。據悉，新買家為區外換樓客。原業主帳面獲利304萬元，單位升值近34%。