屋苑頻錄上車客入市個案

樓市減價成交增，頻現上車客入市個案，據《星島地產網》報道，中原高級資深區域營業董事謝秋儀表示，荃灣灣景廣場中層G室，面積530方呎，原則三房，現為兩房間隔，單位去年底叫價995萬元，近日降價至915萬。謝秋儀續稱，區內首置家庭睇樓約兩個月，鍾情荃灣西配套齊全，多個大型商場及西鐵站有天橋貫通，曾參觀上址，心儀單位裝修企理，景觀開揚，近日得知單位減價，加上受惠放寬按保，隨即落票洽購，最終獲減60萬，以855萬元承接，呎價16132元，單位放盤三個月，共減140萬或14%。原業主2011年5月以436萬買入單位，帳面獲利419萬，升值96%。御滙一房507萬沽港置區域董事方文偉表示，長沙灣御滙中層C室，面積約272方呎，屬一房間隔，望市景。方文偉指，原業主以約529萬放盤約一個月後吸引同區客洽詢，雙方議價後減價22萬，以507萬成交，實用呎價約18640元。據悉，新買家為首置客，心儀單位位置方便，故睇樓一次即拍板承接。資料顯示，原業主2018年1月以約489萬購入，轉手帳面獲利18萬，升值約3.7%。利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，將軍澳峻瀅II新近促成2座高層A室二手成交，面積約499方呎，兩房間隔，外望高層開揚景觀。單位以770萬成功易手，呎價約15431元。據了解，原業主2015年6月以約547.7萬購入單位，轉手帳面獲利222.3萬或41%。美聯物業市務經理（銷售）鄧文豪表示，屯門豫豐花園新近促成3座中層C室成交，面積396呎，兩房間隔，望開揚內園景，單位三周前開價508萬，其後減價不足1%至505萬，獲區內家庭客垂青，認為售價吸引，睇樓一次即火速入市，呎價12753元。原業主2012年5月以195萬購入物業，轉手帳面賺310萬，升值159%。