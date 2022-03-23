愉景新城兩房743.8萬易手

二手市場減價成風，有買家趁機覓盤，據《星島地產網》報道，中原高級分行經理黃仲賢表示，分行新近促成荃灣愉景新城4座中層B室成交，面積474方呎，兩房間隔，享市景，叫價750萬元，經議價後以743.8萬成交，呎價15692元。買家為用家，見近日樓市氣氛好轉，成交有加快跡象，擔心遲買會貴，遂加緊睇樓覓盤，鍾情上址附有企理裝修，樓價合預算，考慮不久便決定承接。原業主2000年7月以210萬元買入單位，帳面獲利533.8萬，升值2.5倍。美聯高級區域經理陳鋒表示，該行促成元朗朗晴居6座低層A室，面積573方呎，兩房間隔，原業主開價670萬，買家認為合理，僅輕微議價10萬，即以660萬元購入單位，呎價11518元。原業主2011年2月以約266.8萬購入單位，帳面賺393.2萬，升值近147%。陳鋒表示，朗晴居本月暫錄2宗成交。