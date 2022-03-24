二手屋苑連錄首置客入市

政府預告下月放寬社交措施，買家入市轉趨積極。據《星島地產網》報道，有首置客無睇樓入市個案，港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居2座高層A室，面積約605方呎，屬三房連露台間隔，向南享開揚景，單位以1100萬放盤三個月後獲外區客接洽，議價後減價72萬，以約1028萬成交，呎價約16992元。據了解，買家為首置客，心儀單位鄰近南昌站，交通便利，無睇樓仍拍板入市。資料顯示，原業主2010年1月以約637.4萬購入上述單位，是次轉售帳面賺約390.6萬，物業升值約61.3%。瓏門兩房883萬易手美聯聯席區域經理曾祥聰表示，屯門瓏門新近錄得8座高層H室成交，面積477方呎，兩房間隔，首置買家睇樓一個月，即以883萬購入，呎價18512元。據悉，賣家已在外區置業，所以沽出上址單位套現。原業主2014年1月以約505.9萬購入，帳面獲利377.1萬，升值74.5%。曾祥聰表示，瓏門暫時錄得4宗成交，一房和兩房約有十多個放盤，一房單位入場盤約700萬，兩房則約840萬起。中原地產分行經理余偉豪表示，最新促成一宗藍田匯景花園交投，為3座高層C室，面積537方呎，兩房間隔，座向東方，景觀開揚，業主最初開價828萬元，議價後以813.8萬成交，折合呎價15155元。買家為外區客，鍾情單位景觀開揚，且內櫳企理，議價後即決定入市自用。據悉，原業主2012年9月以502萬買入單位，轉手帳面獲利311.8萬離場，升值62%。利嘉閣地產首席聯席董事蔡詠詩表示，奧運站柏景灣7座高層H室，面積約449方呎，屬兩房間隔，以1022萬沽出，呎價約22762元。據悉，原業主2007年8月以約365萬元購入單位，轉手帳面獲利約657萬，升值1.8倍。