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荃昌中心兩房低市價9%沽

2022-03-24 列印
■北角富雅花園
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港鐵沿線屋苑有地利優勢，據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理陳文杰表示，荃灣荃昌中心昌寧大厦低層E室，面積368方呎，兩房間隔，單位去年11月已放盤，開價650萬，直至近期第五波疫情爆發及外圍局勢不穩夾擊下，業主才減價求售，新近以545萬沽出，實用呎價14810元。去年同類單位造價約600萬，是次成交較市場價低55萬或9%。原業主2011年5月以268萬買入單位，帳面獲利277萬，賺幅逾一倍。

世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角富雅花園5座金桂閣低層G單位，面積458方呎，屬兩房間隔，獲買家以668萬成交，呎價低見14585元，較市價低約7%。據了解，原業主2010年7月以198萬購入，帳面賺470萬。

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