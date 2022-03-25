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水藍˙天岸兩房884.8萬易手

2022-03-25 列印
東涌水藍‧天岸
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據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌水藍‧天岸新近錄得6座極高層B室成交，面積568方呎，兩房套房，享一線全機場海景，附帶簇新裝修。單位於今年1月開始放盤，開價930萬元，最新以884.8萬沽出，折合實用呎價15577元，減幅約4.9%。陳偉業指，買家為外區上車客，鍾情單位質素高，業主亦提供一定的議價幅度，隨即決定承接。原業主2011年10月以485萬購入單位，帳面獲利399.8萬或82%。

世紀21日昇執行董事黃文龍表示，天后廟道傲龍軒高層A室，面積574方呎，屬三房連套房設計，原業主今年一月底放盤，原叫價為1328萬，最終減價148萬，成交價1180萬，實用呎價20557元，低市價約8%。原業主2011年以802萬購入單位，帳面獲利378萬，升值47%。

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