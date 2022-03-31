二手屋苑錄「零議價」成交

疫情緩和，市況明顯好轉，業主議價幅度收窄。據《星島地產網》報道，屯門啟豐園現「零議價」成交，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，啟豐園1座高層H室成交，面積330方呎，獲區內投資客垂青，鍾情單位內籠企理，客廳及睡房均擁海景，加上銀行估價約560萬，遂決定「零議價」以530萬即睇即買作投資用途，呎價16061元，屬市價成交。長沙灣泓景臺連錄成交。港置首席聯席董事曾家輝表示，該行連環促成長沙灣泓景臺兩宗兩房戶成交，包括6座高層H室，面積約473方呎，向東望內園景，單位放盤僅半個月獲外區客洽詢，議價後減價42萬，以868萬成交，呎價約18351元；另一宗為7座中層G室，面積約512方呎，向東望泳池及園景，原業主以約938萬放盤兩個月後獲區內首置客洽詢，雙方議價後減價50萬，以888萬成交，呎價約17344元。瓏門兩房888萬轉手美聯物業營業經理梁磊昇表示，屯門瓏門有買家睇樓一次即入市，單位為2期6座高層E室，面積474方呎，兩房間隔，開則方正，買家鍾情屋苑基座設大商場、毗鄰港鐵屯門站，加上單位附帶裝修，可立即入住，所以睇樓一次便決定斥資888萬市價購入，較開價低3.5%，呎價18734元。原業主2014年以約492.7萬一手購入上述物業，帳面獲利395.3萬元，物業升值約80%。中原分行經理林恩信表示，荃灣翠豐臺新近錄得3座高層G室成交，面積446方呎，大兩房間隔，享東南海景。單位今年1月叫價790萬，本月減至770萬，新近獲同區租客垂青，經議價後，進一步減至740萬沽出，呎價16592元。原業主2010年10月以299萬購入單位，帳面獲利441萬，升值約1.5倍。