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世宙兩房獲上車客700萬承接

2022-03-31 列印
■元朗世宙低層兩房單位，以700萬元沽出。資料圖片
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疫情紓緩加快入市步伐，據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級分區經理楊偉建表示，元朗世宙2座低層F室，面積約431方呎，兩房間隔，望市景，單位原叫價750萬元，減價50萬元或6.7%後，以700萬元沽出，呎價約16241元。買家為年輕上車客，鍾情鐵路沿線屋苑，加上業主亦有議價空間，決定加速入市。據悉，原業主2015年12月以約534萬元購入，帳面獲利約166萬元，物業升值約31%。

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角半山雲景道富豪閣2座中層D室，面積710方呎，屬三房連主人套房設計，單位向南，主要眺望樓景，獲買家以1220萬元連一個車位承接，呎價17183元。


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