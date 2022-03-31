世宙兩房獲上車客700萬承接

常說泥地是跑地而非跑馬，即場地偏差嚴重左右賽果。無論今日最終是否有雨，只要臨場沒出水車的話，泥地千二的偏差模式比較穩定，排外檔、走中外疊的馬，演出經常都不差，無論是中前置或後追都一樣。第三場四班一二○...

2022-03-30