珀麗灣兩房650萬轉手

荃錦中心呎價15312元
利嘉閣地產市務經理吳壽文表示，荃錦中心最新促成1座中低層A室的二手成交，面積約369方呎，屬兩房間隔，望市中心景觀，單位以565萬沽出，呎價約15312元。據悉，原業主於2006年10月以約133.8萬購入上述單位，持貨16年，轉手帳面獲利約431.2萬，物業升值約3.2倍。
第五波疫情稍為放緩，又有人懶理限聚令！繼本報早前報道中環三號碼頭一帶每天傍晚有大批外籍人士違限聚令飲酒吹水，警方即派人票控之後，仍有人無懼被罰，晚上在堅尼地城海濱公園聚集，記者到場了解，見不少中外人士...
2022-04-01
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
俄羅斯未停止攻擊烏克蘭，竟向南部城市一幢有紅十字會標記的建築物發炮，暫時死傷情況不明，烏官員譴責俄軍犯下戰爭罪行。聯合國人權事務專員批評，俄軍的無差別襲擊，違反國際人道主義法律。市內無一處完好俄烏戰事...
2022-04-01
大型屋苑受捧，《星島地產網》報道，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣最新促成20座高層E室成交，面積490方呎，兩房開則實用，單位樓層較高，遠眺東南青馬橋海景，屬於屋苑優質戶，獲買家以650萬...
2022-04-01
俄烏局勢陰霾未散，加上中國3月製造業PMI遜預期，港股於月結及季結日捱沽，收跌235點，報21996點，失守兩萬二關，成交縮減至1023億元。總結三月恒指累跌716點，首季則累跌1401點。分析預期港...
2022-04-01
球季進入最後兩個月，傳統勁旅賓菲加在葡超可謂高不成、低不就。國際賽後，各地聯賽重燃戰火，該隊今晚造訪布拉加，隨時為下周中歐聯大幅留力，相反對手還要力保爭奪歐聯資格的希望，還有前鋒列卡度賀達乃紅鷹剋星，...
2022-04-01
韓國男、女神39歲玄彬和40歲孫藝珍因拍大熱劇集《愛的迫降》而撻着，今年2月宣佈結婚。昨日兩人選在首爾華克山莊飯店（WALKER HILL）舉行世紀婚禮，婚禮於香港時間下午3點進行，萬眾期待。玄彬和孫...
2022-04-01
第五波疫情放緩，當局明天起向全港住戶派發防疫包，內有快速檢測盒等，姍姍來遲，好過不派，尤其對基層市民而言，放在家中，當作物資儲備，有好過無。港府似乎忽然有橋，希望這次動用龐大人力物力的派送行動，可以產...
2022-04-01
昨晚舉行八場全泥地夜賽，莫雷拉憑東廄「天天精彩」和羅廄「萬眾力得」包辦第七口孖寶，並且後上成為騎師王。至於葉楚航和徐雨石亦起孖，前者勝出「榮冠大道」和「龍騰飛翔」，後者則勝出「好攻勢」和「中華威威」。...
2022-03-31