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珀麗灣兩房650萬轉手

2022-04-01 列印
■馬灣珀麗灣高層兩房單位，獲買家以六百五十萬購入。資料圖片
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大型屋苑受捧，《星島地產網》報道，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣最新促成20座高層E室成交，面積490方呎，兩房開則實用，單位樓層較高，遠眺東南青馬橋海景，屬於屋苑優質戶，獲買家以650萬購入，呎價13265元。據悉，原業主2016年11月以約550萬購入上址單位，持貨逾五年帳面獲利100萬，物業升值約18%。
荃錦中心呎價15312元

利嘉閣地產市務經理吳壽文表示，荃錦中心最新促成1座中低層A室的二手成交，面積約369方呎，屬兩房間隔，望市中心景觀，單位以565萬沽出，呎價約15312元。據悉，原業主於2006年10月以約133.8萬購入上述單位，持貨16年，轉手帳面獲利約431.2萬，物業升值約3.2倍。

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