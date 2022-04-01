珀麗灣兩房650萬轉手

第五波疫情稍為放緩，又有人懶理限聚令！繼本報早前報道中環三號碼頭一帶每天傍晚有大批外籍人士違限聚令飲酒吹水，警方即派人票控之後，仍有人無懼被罰，晚上在堅尼地城海濱公園聚集，記者到場了解，見不少中外人士...

2022-04-01