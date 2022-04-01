按保帶動 中價屋苑成交增

政府按保上限調高，令1000萬至1200萬交投趨增。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，青衣盈翠半島新近促成7座極高層G室二手成交個案，面積約670方呎，採三房套間隔，去年12月以約1350萬放售，最近獲用家以1248萬承接作自住用途，期間累減102萬，呎價18627元。據悉，原業主2007年6月以約375萬購入上述單位，轉手帳面獲利約873萬，升值約2.3倍。中原地產分區營業經理趙愛蓮表示，疫情回穩，買家入市信心增加，大埔寶馬山花園最新錄10座中層B室成交，面積915方呎，三房間隔，以1049.8萬易手，呎價約11473元。趙愛蓮表示，新買家為用家，見單位價錢合理，即購入單位自用。原業主2007年以438萬入市，沽出單位帳面獲利約611.8萬，單位升值約140%。將軍澳中心兩房778萬沽美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城交投趨升，剛成交的景天閣中層C室單位，面積707方呎，為三房連套房間隔，原業主叫價約1500萬，並獲外區換樓客垂青，議價後以約1480萬易手，呎價約20934元。原業主2016年3月以約1018萬購入物業，轉售帳面獲利約462萬，升值約45%。港置分行市務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳中心10座中層D室，面積約384方呎，屬兩房間隔，座向東南望內園景。莊家豪稱，單位以810萬放盤兩個月後獲外區首置客接洽，雙方議價後減價約32萬，以778萬承接，呎價約20260元。資料顯示，原業主2013年2月以約450萬購入單位，帳面獲利328萬，升值逾72%。