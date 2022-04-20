屋苑連錄換樓客議價承接

政府按保上限調升，業界料換樓鏈將重新啟動，據《星島地產網》報道，美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山翠擁華庭錄得換樓客入市個案。



陳少鴻指，剛成交單位為翠擁華庭7座高層F室，三房套連多用途房開則，面積約751方呎，單位屬於屋苑優質戶，向西北望全海景，最初以1100萬放售，原業主因要移民，遂增加議價空間，減價107.2萬或近一成，火速獲換樓客以992.8萬承接，呎價約13220元。資料顯示，原業主2001年3月以約320萬購入，現沽出帳面大幅獲利約672.8萬，升值逾兩倍。

星河明居三房950萬沽



中原地產分行經理余偉豪表示，觀塘麗港城35座中層F室，面積517方呎，屬兩房間隔，擁向南海景，原開價820萬，現降價32萬，以788萬成交，呎價15242元。新買家為外區客，見單位內櫳簇新，議價後拍板購入自用。據悉，原業主2005年9月以235萬購入上址，帳面獲利553萬，升值逾2.3倍。



利嘉閣地產高級經理黃育華表示，鑽石山星河明居最新促成C座中層7室二手成交，面積約517方呎，三房間隔，外望山景，原業主最初叫價990萬，經雙方議價後以950萬沽出，呎價約18375元。買家為家庭客，於東九龍鐵路沿線睇樓多時，目標為樓齡較新、有會所設施屋苑，亦參觀過星河明居其他放盤，但未見心儀單位，有見上述單位裝修吸引，遂預約睇樓，並一睇即合，即日向業主議價，翌日簽約。



世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，一名區外買家以608萬購入將軍澳慧安園1座高層E室，面積354方呎，為兩房間隔，享開揚市景，呎價17175元。據了解，原業主2008年6月以180萬購入物業，帳面獲利428萬，升值約2.4倍。