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沙田中心兩房戶635萬易手

2022-04-20 列印
■沙田中心低層兩房單位日前經議價後以635萬易手。資料圖片
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細單位受上車客歡迎，據《星島地產網》報道，中原地產分區營業經理杜文俊表示，近日疫情回落，入市信心回升，沙田中心最新錄A座低層D室二手成交，面積378方呎，兩房間隔，放盤時開價約680萬，上月減價至655萬，日前經議價後以635萬易手，呎價約16799元。新買家為用家，見單位價錢合理，怕遲買會貴，即入市單位自用。據了解，原業主2017年以502萬入市上址，持貨五年沽出單位帳面獲利約133萬，單位升值約26.5%。

美聯物業首席高級營業經理陳凱迪表示，港島西區碧華閣一個高層1室，面積約333方呎，為兩房間隔，獲外區上車客垂青，以約648萬承接，呎價約為19459元。原業主2018年2月份以約608萬購入，轉手帳面獲利約40萬元。
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