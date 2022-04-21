屋苑議價空間收窄至3%

樓市升溫，業主議價幅度顯著收窄。據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理伍潔玲表示，近期二手交投重拾暢旺，多個新盤部署開售，準買家加快入市，荃灣愉景新城12座高層A室成交，面積652方呎，三房套房間隔，上月以1020萬放盤，議價後以990萬易手，呎價15184元，減幅僅約3%。



伍潔玲指，買家為區內換樓客，見市況升溫，擔心遲入市愈難換樓，剛售出兩房單位，便立即落實購入上址作新居。原業主則於1999年1月以367.6萬一手買入單位，轉售帳面獲利662.4萬元，升值1.7倍。



美聯物業助理區域經羅立恒表示，屯門卓爾居1座低層D室，面積520方呎，兩房開則，向東望開揚山景，放盤半日火速獲區內用家斥資773.8萬市價購入，呎價14881元。原業主2008年6月以約212.8萬購入上址，持貨接近14年，帳面賺561萬，升值近2.6倍。

藍灣半島三房1018萬易手



世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島最新促成3座高層D室，屬三房主人套房設計，眺望開揚山海景，面積為598方呎，新買家鍾情屋苑周邊配套齊全，交通方便，三房間隔亦方正實用，於是拍板以1018萬購入作新居，呎價17023元。原業主13年6月以726萬元向發展商一手購入，帳面獲利逾292萬元，期間升值40%。



利嘉閣地產助理分區經理朱子華表示，該行新近促成元朗御景園2座中層C室二手成交，面積約647方呎，三房套間隔，單位原叫價810萬，現以758萬連一車位成交，呎價約11716元。原業主2016年以505萬購入上址，轉手帳面升值253萬。