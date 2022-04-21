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維景灣畔兩房戶連錄成交

2022-04-21 列印
■將軍澳維景灣畔兩房單位連錄成交。資料圖片
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屋苑交投趨升，個別屋苑更連錄成交。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，將軍澳維景灣畔新近促成1座低層G室二手成交，面積約512方呎，兩房間隔，望內園景觀。單位原開價890萬元，減價至880萬元易手，呎價約17188元。蔡庭勇續稱，屋苑10座中層G室亦錄得二手成交，面積約484方呎，兩房間隔，外望將軍澳開揚市中心景，單位原開價908萬元，及後減價至890萬元易手，呎價約18388元。

中原地產高級區域營業經理吳偉文表示，粉嶺帝庭軒最新錄得2座高層H室成交，面積419方呎，兩房間隔，開價約650萬元，減價至628萬元獲承接，呎價14988元，屬市價。新買家為年輕上車客。
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