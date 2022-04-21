維景灣畔兩房戶連錄成交

俄烏戰事踏入新階段，俄軍猛攻取下烏東一城，造成二百名平民死亡，並再向死守亞速鋼鐵廠的烏軍發最後通牒，稱若投降可安全撤離。俄軍在頓巴斯地區連日發動猛攻，集中力量沿烏東約四百八十公里長的戰線發動攻擊，幾乎...

2022-04-21