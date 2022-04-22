細價屋苑獲上車客承接

市況升溫，上車客入市更積極。據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御樓齡新，屬酒店式住宅，吸引區內90後年輕買家垂青，在沒有睇樓情況下購入高層單位。



黃文樂指，成交的珀御高層J室，面積310方呎，屬開放式間隔，原業主提供15萬議價空間，新買家有感樓價符合預算，參考單位內櫳照片後，決定以495萬購入作自住用途，呎價為15968元，屬市價成交。

首置客600萬購粉嶺中心



美聯物業聯席區域經理陳梓彬表示，粉嶺中心J座高層8室，面積465方呎，兩房間隔，獲首置買家垂青，買家於區內睇樓多次，一直未尋獲理想的單位，直至參觀過上址單位，認為單位有企理裝修，故決定斥資600萬購入，呎價12903元，屬市價成交。原業主2016年9月以478萬購入上址，帳面獲利122萬，物業升值約25.5%。粉嶺中心本月暫錄6宗成交。



利嘉閣地產高級分區經理洪瑋俊表示，將軍澳怡心園最新促成1座中層D室成交，面積約604方呎，三房套間隔，以718萬成交，呎價約11887元。據了解，原業主2011年1月以288萬購入單位，持貨約11年後轉手，帳面獲利約430萬，期內物業升值近1.5倍。怡心園本月暫錄8宗二手成交，現時約有55個單位放售，入場630萬起。



中原地產分區營業經理侯惠良表示，疫情開始受控，帶動交投氣氛，沙田濱景花園最新錄得3座中層C室成交，面積544方呎，三房間隔，原開價約868萬，經雙方議價後以845萬易手，呎價15533元。據了解，原業主1997年以485萬購入單位，帳面獲利約360萬離場，升值約74.2%。