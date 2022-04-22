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天宇海3房1110萬易手

2022-04-22 列印
■馬鞍山天宇海中層三房單位，經議價後以1110萬易手。資料圖片
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按保上限調升，加快逾千萬交投。據《星島地產網》報道，中原地產副分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山4月暫錄約110宗二手成交，對比上月同期錄約46宗明顯上升，其中天宇海最新錄6B座中層B室成交，面積752方呎，三房連套房間隔，開價約1150萬，議價後以1110萬易手，呎價14761元。原業主2017年以950萬購入單位，帳面獲利約160萬離場，升值約16.8%。

美聯物業助理區域經理馮根明表示，元朗采葉庭最新促成6座低層E室成交，向南兩房戶，面積460方呎，單位在三個月前開價655萬，買家經議價後斥資638萬購入，較開價低2.6%，呎價13870元。原業主2010年6月以200萬購入單位，持貨近12年帳面賺438萬，升值近2.2倍。
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