屋苑兩房戶頻獲上車客承接

樓市趨旺，上車客頻於市場覓貨，不少買家以兩房作為入市目標。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級區域董事陳永強表示，新近促成粉嶺碧湖花園8座中層F室成交，面積約400方呎，兩房間隔，單位最近以548萬沽出，呎價約13700元。原業主2016年3月以約308萬購入，帳面獲利約240萬。



港置高級營業經理麥紫軒表示，長沙灣寓．弍捌最新錄得低層B室二手成交，面積約324方呎，屬一房間隔，向南享開揚景，單位以680萬放盤約4個月後獲同區客接洽，雙方經議價後減價約56萬，以約624萬成交，呎價約19259元。資料顯示，原業主2011年8月以約373.9萬購入上述單位，轉售帳面賺約250.1萬，升值約67%。

峻瀅呎售15522元



中原地產高級分區營業董事柯勇表示，市場最新錄得將軍澳峻瀅5座中層G室成交，面積498方呎，屬兩房間隔，向正南，望內園景，以773萬成交，呎價15522元。原業主2016年10月以513萬購入，轉手帳面獲利260萬，升值51%。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門慧豐園2座高層D室，面積489方呎，屬兩房間隔，單位獲租客斥資610萬購入，較開價低2.4%，呎價12474元。原業主2014年11月以373萬購入上址，帳面獲利237萬，升值近63.5%。



世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣清水灣道8號中層D室，面積503方呎，為兩房間隔，主要望開揚景，新近以818萬成交，呎價16262元。據了解，單位業主原叫價為850萬，放盤約一個月，最終輕微減價32萬成交。