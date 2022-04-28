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映灣園3日錄5成交

2022-04-28 列印
■將軍澳新都城有中高層三房戶以880萬易手。資料圖片
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中原地產高級分區營業經理吳家威表示，東涌映灣園過去3日連錄5宗成交，新近屋苑11座高層H室，面積928方呎，三房套房連儲物室間隔，享內園及部份海景，開價1130萬，放盤當日火速獲承接，微減10萬，以1120萬沽出，呎價12069元。

吳家威指買家為外籍家庭，屬同區租客，心儀映灣園第三及四期高層三房套園海景大單位，有見單位條件合意，即日極速入市。原業主2005年1月以405.3萬一手買入單位，轉售帳面獲利714.7萬，升值逾1.7倍。
新都城三房880萬沽

利嘉閣地產助理分區經理溫錦華表示，將軍澳新都城一期6座中高層D室，面積約526方呎，三房套間隔，外望內園景，成交價880萬，呎價約16730元。據了解，原業主2014年4月以506.8萬購入，帳面獲利373.2萬。
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