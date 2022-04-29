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大埔中心呎價14745元沽出

2022-04-29 列印
■大埔中心本月暫錄約9宗買賣成交。資料圖片
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市況升溫，有買家加快入市步伐。據《星島地產網》報道，中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，本港疫情緩和，買家陸續重拾入市信心，大埔中心本月暫錄約9宗買賣成交，屋苑最新錄得6座中層A室，面積451方呎，兩房間隔，單位開價約690萬，近日雙方議價後以665萬沽出，呎價14745元。中原黃達雄表示，新買家為用家，見單位價錢屬合理，即購入單位自用。據了解，原業主2010年以268萬購入單位，帳面獲利397萬，升值148%。

利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒表示，該行新近促成將軍澳日出康城首都3座左翼中層D室二手成交。面積約705方呎，三房套連儲物室間隔，外望東南園景，以965萬成交，呎價約13688元。據悉，業主2012年2月斥550萬購入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利415萬，期內物業升值約75%。
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