屋苑連錄逾千萬成交個案

政府調高按保樓價上限，逾千萬交投頻現。據《星島地產網》報道，美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，沙中線過海段月中開通，刺激沿線物業交投轉旺，該行新近促成馬鞍山迎海．星灣18座中層G室，面積約783方呎，成交價1539.8萬，呎價約19665元。



李天傑表示，馬鞍山迎海．星灣18座中層G室，面積約783方呎，3房套間隔，享東北海景，原叫價約1600萬，新近獲區內客洽商，並特意攜同支票簿睇樓，有見上址空間闊落，享海星灣開揚景色，加上鐵路優勢，睇樓後即場與原業主議價。雙方經商議後，終以1539.8萬成交，呎價約19665元。據了解，原業主2018年6月以1624萬購入上址，帳面獲利84.2萬。

凱帆軒兩房1000萬易手



中原地產首席分區營業經理黃家全表示，奧運站凱帆軒最新錄得3座中層A室成交，面積477方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，享開揚海景，獲買家以1000萬承接，呎價20964元。原業主2017年3月以788萬購入上址，近日租約期滿，舊租客搬出當日，即獲新買家即睇即決定入市自用，持貨5年沽貨帳面獲利212萬離場，升值27%。



世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角城市花園最新連錄兩宗低層單位成交，其中位於2座低層G室，屬3房連主人套房設計，面積783方呎，成交價1360萬，呎價17369元，原業主2011年7月僅以830萬購入，持貨11年帳面獲利530萬，屬市價成交。



利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌御皇臺高層H室，面積約473方呎，採兩房間隔，外望開揚山景及市區景觀，單位獲同廈租客垂青，觀望市況多年，見樓價下跌空間有限，近期開始有回升跡象，故決心入市，並鎖定同廈一單位還價不果，即時改為向上述單位業主還價，最終成功以910萬承接，呎價約19239元。原業主2005年8月以約376.7萬買入，帳面獲利約533.3萬，升值約1.4倍。

