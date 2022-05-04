  • 2022年5月4日 星期三
  • 22º
  • 67%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 社交鬆綁堂食東鐵郭榮鏗TVB

日報新聞 > 地產

YOHO Town兩房呎價17021元沽

2022-05-04 列印
■元朗指標屋苑YOHO Town中層兩房單位，獲上車客以720萬承接。資料圖片
Previous Next

市況轉旺，議價空間收窄，有上車客仍趁部份單位願意減價入市。據《星島地產網》報道，中原地產分行經理林頌宜表示，元朗指標屋苑YOHO Town新近促成7座中層E室成交，面積423方呎，兩房間隔，享園景，叫價750萬，獲上車客議價至720萬成交，呎價17021元。原業主2008年12月以157.8萬購入單位，帳面獲利562.2萬，升值逾3.5倍。

美聯物業首席高級營業經理周南輝表示，大埔嵐山獲外區家庭客斥資933萬購入7座低層C室，面積950方呎，三房套連儲物室，開則四正，買家覓心儀單位一家四口居住，鍾情上址單位享開揚山景，而且認為單位叫價933萬屬合理價，睇樓兩次便入市承接，呎價9821元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd