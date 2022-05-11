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新屯門中心兩房月租1萬

2022-05-11 列印
■新屯門中心低層兩房單位獲區內客以1萬承租。資料圖片
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二手紛錄市價租務個案，祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心4座低層G室，面積455方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，雙方議價後，減租2000元，以1萬租出，呎租22元。據悉，租客為同屋苑客，鍾情單位附設企理裝修，以及客廳及房間均擁開揚景觀，若以單位市值約544萬作計算，租金回報率為2.2厘。
一號銀海呎租45元

香港置業區域董事黃慶龍表示，奧運站一號銀海3座高層C室，面積665方呎，屬3房連套房間隔，原先叫租3.2萬，議價後以3萬租出，呎租45元。據了解，新租客為一家三口家庭客，業主於05年11月以約700.4萬購入，現享回報約5.1厘。

香港置業市務經理（銷售）魏澤華表示，長沙灣愛海頌2座低層D室，面積約723方呎，屬3房連套房間隔，望樓景，以2.53萬租出，呎租約35元。據悉，新租客為家庭客。
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