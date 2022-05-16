屋苑頻錄換樓客入市

二手交投趨升，不乏換樓客入市。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，該行新近促成上水御皇庭1座低層C室二手成交，面積約532方呎，3房間隔，獲同區換樓客以685萬承接，折合呎價約12876元。新買家見本港不加息，業主又有議價空間，睇樓一星期後便快速決定入市。



黃靜顏續稱，原業主2018年5月以 49.5萬購入上址，轉手帳面升值約35.5萬。屋苑現時有55個二手放盤，入場費570萬起。

美孚新邨3房1268萬易手



中原副分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道42號低層D室，面積926方呎，屬3房套房間隔，向翠綠山景，最初開價1400萬，放盤半年，直至近日調整至1300萬即獲洽購，最終以1268萬易手，折合呎價13693元。新買家為換樓客，鍾情單位間隔四正實用，考慮片刻即決定入市自用。



據了解，上述單位原業主2016年8月以900萬購入上址，帳面獲利368萬離場，單位升值41%。

帝堡城呎價14354元



世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，沙田帝堡城新近錄得5座高層G室成交，面積836方呎，屬3房連套房間隔，座向東北望山景，單位原叫價1350萬元，放盤兩個月，獲買家以1200萬元承接，呎價14354元。據了解，原業主2008年9月購入上址，當時作價533萬，持貨逾13年至今沽售，帳面獲利667萬，單位期內升值1.2倍。



美聯物業高級營業經理謝國安表示，上車客入市態度積極，該行剛促成名園西街18號明軒高層A室，面積約503方呎，兩房間隔，買家為首次置業客，鍾情屋苑環境清靜，景觀亦見開揚，加上銀碼合預算，故斥資872萬購入自用，折合呎價約17336元。據悉，原業主2012年8月以約646萬購入上述物業，轉手帳面獲利約226萬，升值35%。