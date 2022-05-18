屋苑連錄上車客承接

市場氣氛持續暢旺，不少上車客以樓齡較新屋苑為入市目標。據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御樓中層A室，獲區內首置客垂青，以735萬承接，呎價14671元，屬市價成交。



黃文樂表示，屯門珀御樓齡較新，生活配套應有盡有，而且交通便利，吸引不同年齡層的客人購入或租入，上述成交的中層A室，面積501方呎，兩房兩廳，單位原叫價760萬，累減25萬至735萬，有區內首置客鍾情屋苑樓齡新，成交單位廳房擁有開揚景觀及附發展商裝修，遂拍板購入單位自住，呎價14671元，屬市價成交。

環海‧東岸675萬易手



中原地產高級分行經理葉文浩表示，紅磡環海‧東岸最新錄1A座低層J室成交，面積322方呎，採一房間隔，單位座向正南方，外望清靜內園景，內櫳簇新，獲一直物色市區細價放盤的90後上車客垂青，議價後以675萬購入自用，呎價20963元。據了解，原業主2015年10月以483.7萬買入單位，持貨近7年，轉手帳面獲利191.3萬，單位升值約4成。



利嘉閣地產高級分區經理洪瑋俊表示，將軍澳怡心園新近促成4座高層D室成交，面積約604方呎，三房套間隔，外望山景，單位開價730萬，外區上車客鍾情單位實用率高、內附裝修、地點旺中帶靜，睇樓後僅三日決定入手，以728萬購入，呎價約12053元。原業主2012年以345萬購入單位，帳面獲利383萬。



美聯物業高級營業經理林曉丹表示，該行促成元朗朗怡居5座低層F室成交，面積531方呎，獲同區客斥資695萬購入，實用呎價約13089元，買家原租用單位居住，但有感「租樓幫人供樓」，加上見單位有企理裝修，所以睇樓一星期便決定入市。原業主2012年9月以約309萬購入上述物業，持貨至今帳面獲利約386萬，物業升值逾1.2倍。



編按：筆者休假，樓聲隨筆暫停一周。