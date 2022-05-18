  • 2022年5月18日 星期三
  • 22º
  • 51%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 架構重組Telegram陳茵媺社交鬆綁豬肉檔AK

日報新聞 > 地產

藍灣半島3房1270萬易手

2022-05-18 列印
■小西灣藍灣半島低層3房以1270萬易手。資料圖片
Previous Next

優質戶較受市場追捧，據《星島地產網》報道，利嘉閣地產聯席董事武秉強表示，小西灣藍灣半島最新錄得3座低層B室的二手成交，面積約733方呎，3房間隔，外望享山景及海景，單位以1270萬易手，呎價約17326元，屬市價水平。據了解，原業主2008年以約650萬購入上述單位，持貨約14年，帳面獲利620萬。

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，荔景華景山莊最新促成8座中層A室，屬本月首宗成交，面積1031方呎，為三房連套房間隔，去年9月以1450萬放售，近日調整至1380萬，經議價後以1350萬成交，呎價13094元。

上述單位的新買家為同區換樓客，因鍾情屋苑居住環境幽靜，單位間隔四正實用，而且呎價低水，遂考慮片刻即決定入市自用。

據悉，原業主2012年6月以838萬購入單位，持貨快將10年，沽出單位帳面獲利512萬離場，升值61%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd