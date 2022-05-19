東鐵過海效應 帶旺沿線物業交投

港鐵東鐵過海段已通車，帶動沿線物業交投。據《星島地產網》報道，美聯物業聯席董事殷勒麟表示，東鐵過海段通車效應帶動下，沿線周邊屋苑二交投隨即受惠，吸引港島上班的外區客轉租為買，透過該行購入黃埔花園一期5座高層單位。



殷勒麟表示，上述成交單位為紅磡黃埔花園一期5座高層F室，面積777方呎，屬三房連套房，為則王間隔，買家有見單位坐向東南，可享單邊開揚街景，且內櫳裝修雅致保養得宜，加上看好東鐵過海段通車將令物業加快升值，故輕微議價後以1226萬承接作自住用途，呎價約15778元。資料顯示，原業主2009年8月以約500萬購入單位，是次轉手帳面獲利726萬，升值約1.45倍。

嘉豐花園連車位1110萬沽



中原地產高級區域董事歐偉基表示，港鐵東鐵線過海段日前提前通車，同樣帶動新界東交投，大埔嘉豐花園本月錄約1宗成交，新近錄得4座高層D室，面積930方呎，3房套間隔，最初開價約1150萬，議價後連車位以1110萬獲承接，呎價11935元。歐偉基續指，新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即承接單位自用。據了解，原業主2018年7月以約1200萬購入單位，是次沽出單位蝕約90萬。



利嘉閣地產助理分區董事鄧惠源透露，上環康威花園B座低層3室的二手成交，面積約437方呎，兩房間隔，成交價680萬，呎價約15561元。原業主2010年以250萬購入單位，持貨約12年，帳面獲利430萬，升值約1.7倍。



祥益地產高級客戶經理龍超君表示，屯門疊茵庭5座低層H室，面積376方呎，兩房一廳，單位放盤約一星期便獲區內投資客垂青，以518萬購入作長線收租，呎價13777元，屬市價成交。該單位若作投資收租，現時市值租金約1.15萬元，租金回報率達2.7厘。