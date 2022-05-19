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馬鞍山中心議價至630萬易手

2022-05-19 列印
■馬鞍山中心中層2房單位，獲買賣雙方議價後減至630萬成交。資料圖片
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上車客入市持續，據《星島地產網》報道，美聯物業高級營業經理陸楚江表示，馬鞍山中心新近成交4座中層F室，面積約381方呎，2房間隔，向東南享池景，獲區內客洽商承接，單位早前叫價約665萬放售，雙方經議價後減至630萬成交，折合呎價約16535元。原業主2013年4月以約420萬購入上述物業，轉手帳面獲利約210萬，升值約50%。

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角縉皇臺最新成交的1座中層A室，面積約478方呎，三房兩廳設計，向西面眺望開揚樓景，單位原開價為980萬元，經議價後降價42萬元成交，以約938萬元成交，呎價19623元，減幅約4.3%。蔡嘉駿補充，單位原業主早於2005以約280萬購入，帳面獲利658萬元，期間大幅升值近2.4倍。
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