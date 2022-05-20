美聯物業高級營業經理丘志權表示，馬鞍山居屋錦英苑A座高層7室，面積554方呎，3房間隔，向西南望山景，原開價600萬，其後累減約一成，獲外區首置客於自由市場以538萬承接，呎價9711元，低市價約10%。
汀雅苑2房自由市場566萬易手
美聯物業高級營業經理丘志權表示，馬鞍山居屋錦英苑A座高層7室，面積554方呎，3房間隔，向西南望山景，原開價600萬，其後累減約一成，獲外區首置客於自由市場以538萬承接，呎價9711元，低市價約10%。
南韓下月開關 港人有望玩番轉
繼日本或於六月讓港人「返鄉下」旅遊之後，昨日再有好消息，港人有望六月去南韓遊玩。南韓政府宣佈，計劃由六月起，讓包括香港在內的「一般國家或地區」（Level 1）人士申請「短期訪問簽證」，入境逗留最多九...
2022-05-20
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免損害美國消費者和企業 耶倫證研取消部份對華關稅
最近傳出美國有意取消部份對華懲罰性關稅。美國財長耶倫證實，正在華府內部推動有關措施，認為前總統特朗普的懲罰性關稅政策，部份不是很具有戰略意義，但損害消費者和企業的利益。拜登政府正在檢視特朗普對中國商品...
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烏啟動新籌款計劃 舒夫真高擔任大使
烏克蘭總統澤連斯基宣佈，啟動全球籌款平台UNITED 24，並委任前足球名將舒夫真高（圖）擔任籌款大使，協助國家重建工作。舒夫真高表示，自己的首要任務是幫助烏克蘭，稱「每一份捐款都是無價」。舒夫真高從...
2022-05-20
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屋苑錄長線投資者承接
二手市場成交稍見放緩，有投資者趁機覓貨。據《星島地產網》報道，美聯物業助理聯席董事馬鴻德表示，有投資客以1190萬購入堅尼地城泓都低層兩房單位，作為長線收租用途。馬鴻德表示，堅尼地城泓都2座低層H室，...
2022-05-20
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騰訊業績遜預期插逾6% 科網領跌恒指挫523點
美國零售商最新業績欠佳，市場對通脹加劇憂慮升溫，隔晚美股三大指數齊插水，加上騰訊（700）首季業績差過預期，港股早市走軟，恒指低開497點，最多曾插719點，低見19924點，其後跌幅收窄，2萬大關失...
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傷疲盡起殺「迪」 皇馬煞科宴
為了備戰下周六之歐聯決賽，皇家馬德里今晚率先於西甲煞科戰主場迎戰貝迪斯。該隊還傳來中堅阿拉巴傷瘉復操的好消息，今仗勢聯同很可能最後一次在班拿貝球場上陣的巴西左閘馬些路，領軍取勝答謝球迷，同時為鬥利物浦...
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狂讚馬明有責任感又穩重 湯洛雯兩年內結婚 唔要世紀婚禮
湯洛雯（靚湯）連續有3套劇播出，雖然《雙生陌生人》反應未如理想要濃縮集數，但佢睇得好開，坦言「百貨應百客」。對於工作，靚湯表現佛系，但講到同馬國明（馬明）的感情，靚湯覺得外間嘅過度關注令佢好有壓力，外...
2022-05-20
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李一飄 - 不理疫情極端預測 做好本份抗疫 ｜社論
過去兩年疫情，醫學專家成為大眾的焦點，他們對疫情的分析及預測，受到市民高度的重視。不知是否被「寵壞了」，近日不同專家對疫情的預測，各走極端，南轅北轍，教市民無所適從。然而，擺在眼前的現實是，近期日均出...
2022-05-20
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薛恩呂健威梅開二度 巴度變身冷殺手 希威森封王魅力威威
昨晚谷戰希威森憑兩冠一亞兩季成為騎師王，包括與韋達合作勝出「勝出魅力」和「八心之威」。至於薛恩就憑呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」起孖；而呂健威另贏「暖在你心」，同告梅開二度。其餘羅富全勝出「忠誠駒」...
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