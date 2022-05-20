  • 2022年5月20日 星期五
  • 25º
  • 84%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券醫管局Telegram李家超羅樂林

日報新聞 > 地產

汀雅苑2房自由市場566萬易手

2022-05-20 列印
■馬鞍山居屋錦英苑高層3房單位，獲外區首置客以自由市場價538萬承接。資料圖片
Previous Next

資助房屋近期頻現成交，據《星島地產網》報道，中原地產資深區域營業經理方翰達表示，大埔汀雅苑A座中層5室成交，面積495方呎，2房間隔，原以約580萬放售，議價後於自由市場以566萬易手，呎價11434元，新買家為用家，購入單位自用。據了解，原業主2018年3月以555萬購入單位，持貨4年帳面獲利約11萬，單位升值約2%。

美聯物業高級營業經理丘志權表示，馬鞍山居屋錦英苑A座高層7室，面積554方呎，3房間隔，向西南望山景，原開價600萬，其後累減約一成，獲外區首置客於自由市場以538萬承接，呎價9711元，低市價約10%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd