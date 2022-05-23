中原料本月物業買賣錄8300宗

疫情持續放緩，為樓市釋出正面訊息，買賣價量穩步上揚。據中原地產研究部預期，5月份錄得約8300宗物業買賣登記，按月急升逾七成，成交金額約700億，按月亦飆升逾六成水平。



中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至5月18日，整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄4232宗，成交金額約348.8億，預計全月錄8300宗買賣成交，涉及金額約700億，較4月份的852宗及417.9億元，分別急升71.1%及67.5%，宗數將創去年7月的9957宗後10個月新高，金額將創去年12月的877.9億後5個月新高。

成交額料涉700億



一手私人住宅方面，截至5月18日，本月暫錄得399宗成交，總值51.4億，預計全月約1400宗及170億，較4月份的257宗及36.2億，分別急升4.4倍及3.7倍。宗數將創去年12月的1493宗後5個月新高，金額將創去年11月的197.2億後6個月新高。



5月錄得最多買賣登記宗數的新盤暫為啟德MONACO MARINE，有68宗，成交金額約8.59億。



至於錦上路站柏瓏I位列第二，暫錄31宗及2.8億。位列第三的是大角咀利奧坊‧壹隅，暫錄29宗及1.86億。



二手私人住宅方面，截至5月18日，市場暫錄2621宗成交，總值235億。預計全月約有4800宗及430億，按月上升42.6%及42.1%。成交宗數及金額將創去年7月以來10個月新高，當時成交宗數及金額分別為5088宗及476.7億。