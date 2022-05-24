屋苑3房戶頻獲換樓客承接

二手市場買家入市氣氛持續，3房及4房大戶交投趨增。據《星島地產網》報道，中原地產分行經理黃志輝表示，市場焦點落於一手市場，二手仍不乏大額成交，分行新近促成荃灣萬景峯3座高層A室成交，面積1010方呎，四房套房間隔，享開揚荃灣市景及山景，開價2080萬，經議價後以2050萬元沽出，呎價20297元。



黃志輝表示，買家為同區換樓客，鍾情上址寬敞實用，加上高層景觀非常開揚，睇樓半年，深知心水單位可遇不可求，見上址樓價貼部份銀行估價，迅速拍板購入作新居。原業主2007年1月以767.2萬一手購入，持貨約15年轉售，帳面獲利1282.8萬，單位升值近1.7倍。

帝堡城低層戶減價6%沽



世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田帝堡城新近錄得8座低層F室成交，面積873方呎，屬3房（1套）2廳間隔，座向西北望園景，原叫價1200萬，放盤逾一年，獲買家以1128萬承接，減幅約6%，呎價12921元。據了解，原業主2016年7月購入，當時作價800萬，帳面獲利328萬，升值41%。



美聯物業區域經理余偉峰表示，換樓氣氛不俗，將軍澳維景灣畔16座低層G室，面積820方呎，屬3房1套連工人套間隔，兼有露台，向東南，望內園泳池景及開揚海景，為同類罕有優質放盤，吸引同區換樓客承接。據悉，單位原叫價1580萬，調減至1500萬成交，減價80萬，減幅約5%，呎價約18293元。據了解，原業主2013年6月以893萬購得，帳面獲利607萬。



利嘉閣地產首席聯席董事羅志雄表示，新近促成將軍澳都會駅6座高層D室二手成交，面積約633方呎，三房套間隔，外望山海雙景，以1024.8萬成交，呎價約16190元。