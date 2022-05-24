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粉嶺名都兩房518萬易手

2022-05-24 列印
■粉嶺名都兩房單位獲用家以518萬購入。資料圖片
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首置客入市情況持續，據《星島地產網》報道，美聯物業高級分區營業經理葉劍威表示，該行促成粉嶺名都本月首宗成交，單位為2座低層E室，面積399方呎，兩房開則，原業主最初開價520萬，其後輕微減價2萬，即獲用家斥資518萬購入，實用呎價12982元。原業主2013年9月以約295萬購入上述物業，是此轉手帳面賺223萬。

中原地產高級資深分區營業經理蔡華航表示，東涌昇薈10座高層E，面積434方呎，屬一房間隔，今年2月以745萬放盤，最近降價至710萬，隨即獲買家洽購，最終以700萬沽出，呎價16129元。樓上高數層的同室單位，上月以730萬易手，是次新成交造價回落30萬或約4%。原業主2017年5月以540萬購入單位，帳面獲利160萬。
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