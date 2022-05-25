鐵路沿線屋苑錄用家承接

東鐵線過海段通車，利好鐵路沿線屋苑。據《星島地產網》報道，美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山海栢花園5座低層B室，獲鍾情鐵路上蓋物業的買家以678萬承接，呎價約17208元。



李天傑表示，海栢花園剛成交的5座低層B室，面積約394方呎，原裝兩房間隔改為一房。近期市況好轉，有買家擬置業保值，屬意連裝修的鐵路上蓋物業，有見上址內櫳企理，原業主已為全屋更換銅喉電線，遂火速決定入市，雙方議價後減價約12萬，以678萬成交，呎價約17208元。原業主1999年10月份以約212萬購入物業，帳面獲利約466萬，物業升值逾2倍。

泓景臺兩房872.8萬沽



中原地產分行經理尹沛衡表示，長沙灣泓景臺8座中層B室，面積506方呎，屬兩房間隔，擁內園雙池景，最初開價920萬元，經買賣雙方議價後，以872.8萬成交，折合呎價17249元。新買家為同區客，見近日樓價輕微回軟，遂加快入市步伐，考慮片刻即決定入市。原業主2002年8月以185.8萬買入，帳面獲利687萬，升值約3.7倍。



祥益地產高級客戶經理陳秀春表示，屯門盈豐園2座高層H室，實用面積415呎，兩房兩廳，獲區內首置客以532萬即睇即買作自住，以呎價12819元，屬市價成交。原業主2013年以約278萬購入，帳面獲利約254萬。



利嘉閣地產高級分區市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園4座中層B室，兩房間隔，面積約365方呎，成交價575萬，折合呎價約15753元。據了解，原業主2008年9月以約164.5萬購入上址，持貨約14年，現轉手帳面升值約410.5萬，物業升值約2.5倍。