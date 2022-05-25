匡湖居2房連車位838萬易手

據《星島地產網》報道，西貢匡湖居環海而建，放盤備受追捧。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，屋苑新近錄得三期湖景閣中層D室成交，面積533方呎，2房2廳間隔，望湖景，原叫價868萬，終以838萬連車位成交，呎價15722元。原業主2007年7月購入上址，當時作價260萬，持貨15年轉售帳面獲利578萬，單位期內升值2.2倍。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌新葵興花園新近錄得A座中層7室成交，面積570方呎，三房間隔，今年3月放盤後即獲洽購，業主其後封盤，其中一組買家仍多番打聽及游說業主割愛，直至上月得悉同廈同座向單位以720萬元沽出，代理再度游說業主，最終追價14萬元，以787萬元承接，呎價13807元。