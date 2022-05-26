屋苑海景優質戶連錄成交

二手交投持續，其中擁有海景的優質戶備受追捧。據《星島地產網》報道，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳MONTEREY高層B室，面積789方呎，擁全海景，以2090萬易手，呎價26489元，造價及呎價均創屋苑同類二手新高。



伍錦基表示，上述成交的MONTEREY單位為1座高層B室，面積789方呎，3房套房間隔，另設儲物房，向正南方，擁全海景，年初開價2300萬，買賣雙方議價後以2090萬易手。原業主2019年3月以2098.1萬一手購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面蝕讓離場。

銀湖．天峰2房910萬易手



世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山烏溪沙站銀湖．天峰8座中層A室，面積558方呎，座向東北，享海景，2房2廳間隔，單位放盤3個月，當時叫價975萬，累減65萬元或減幅6.7%，以910萬成交，呎價16308元。據了解，原業主2014年9月購入上址，當時作價628萬，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利282萬，升值45%。



美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角曼克頓山最新促成3座高層G室，面積674方呎，3房間隔，望維港海景，屬優質3房海景戶，單位放盤約一個月，原叫價1750萬，鑑於近期股市波動，故下調叫價，累積減價180萬，並獲一直物色優質單位之用家承接，成交價1570萬，減幅10.3%，呎價約23294元，低市價約5%。據了解，原業主2006年以589萬購得，轉手帳面大幅獲利981萬，升值約167%。



利嘉閣地產市務經理梁錦機表示，觀塘凱滙最新促成1座低層C室成交，面積約765方呎，採3房套間隔，單位原以1550萬元放盤，前後共減價185萬，新近以1365萬易手，呎價約17843元。原業主2018年底以約1279.4萬購入單位，轉手帳面獲利約85.6萬。