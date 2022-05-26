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海景軒兩房獲首置客860萬承接

2022-05-26 列印
■天后銀幕街海景軒鄰近港鐵站出口。資料圖片
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據《星島地產網》報道，世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，位處天后銀幕街海景軒，物業鄰近港鐵站出口，最新售出高層C單位，面積367方呎，兩房間隔，享南面開揚景，獲區外首置客垂青並拍板以860萬元購入，呎價23433元，屬市價成交。原業主為一手業主，於2002年5月以258萬元直接向發展商購入自用，持貨20年帳面獲利602萬元，期間大幅升值逾2.3倍。

祥益地產高級分行經理林家倫表示，天水圍屏欣苑C座高層10室，面積376方呎，兩房一廳，買家鍾情屋苑樓齡較新及鄰近鐵路站，單位附設雅致裝修，收樓後即可入住，加上原業主由叫價460萬累減45萬，新買家有感樓價可以負擔，遂決定以居二市場價415萬購入，呎價11037元，屬市價成交。
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