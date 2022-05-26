海景軒兩房獲首置客860萬承接

男子偶像團體Mirror定於今年七至八月在紅館一連舉行十二場演唱會，未公開售票就掀起撲飛潮，網上有傳頭排座位被炒至四十四萬元一張。為打擊「黃牛黨」，MIRROR團隊宣佈，各唱會門票以實名制發售，詳情稍...

2022-05-26