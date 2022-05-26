領峯3房月租1.8萬

近年住宅租金回報率不算高，但租賃市場仍有一定捧場客。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級聯席董事鄭健沐表示，該行新近促成將軍澳日出康城領峯7座中低層（左翼）A室的租賃成交，面積約680方呎，3房套間隔，外望西南園景，日前以18000元獲承租，折合實用面積呎租約26元。據了解，業主2019年10月以約900萬元購入上述單位，帳面租金回報率約2.4厘。

嘉亨灣3房呎租45元



中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣5座高層C室，面積749方呎，3房套間隔及工人房，享鯉魚門海景。業主以34000元將單位租出，折合呎租45元。陳凱超指業主2007年以998萬元買入單位，之後曾拆名，租金回報4.1厘。



祥益地產高級分行經理謝利官表示，天水圍居屋天盛苑鄰近港鐵站，往返市區相當便利，分行最新促成租賃成交的G座低層6室，面積517方呎，兩房一廳，獲區內客以11800萬承租，呎租22.8元。謝利官續稱，如以現時同類型單位的銀行估價約542萬作計算，該單位的租金回報率達2.6厘。

康怡花園租金回報2.9厘



中原地產首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園5月暫錄得11宗租賃成交，平均實用呎租35元。屋苑B座低層15室，面積668方呎，3房套間隔，望會所景，附新裝修，業主以24000元將單位租出，折合呎租36元。楊文傑指出，業主2022年以1000萬元買入單位，租金回報約2.9厘。



利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，該行新近促成上水龍豐花園C座中層6室租賃成交，面積約502方呎，三房間隔，日前以14300元獲承租，呎租約28.5元。業主1991年以約93.9萬元購入單位，租金回報率高達18厘。