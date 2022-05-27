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映灣園3房獲投資客790萬承接

2022-05-27 列印
■東涌映灣園有3房單位以790萬易手。資料圖片
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二手市場議幅收窄，個別仍有單位以低市價成交。據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理黎景南表示，東涌映灣園最新促成5座低層D室成交，面積685方呎，3房套房間隔，享山景，叫價800萬，放盤約三個月，新近以790萬易手，呎價11533元，較同類單位本月初造價798萬稍低。買家為投資客，有見上址價錢吸引，極速承接。同類單位市值租金每月約1.7萬元，按成交價計，上址租金回報料約2.6厘。原業主2010年7月以310萬買入單位，帳面獲利480萬，升值約1.5倍。

祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門居屋兆康苑錄得O座中層7室成交，面積548方呎，三房兩廳，日前獲區內首置客於自由市場以500萬購入自住，呎價9124元，稍低市場價成交。
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