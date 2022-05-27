屋苑連錄新盤向隅客入市

新盤熱銷，有部份未能購得單位的向隅客回流二手市場覓貨。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，新近促成青衣灝景灣1座中層D室二手成交個案，單位以838萬易手，折合呎價15605元，買家為新盤向隅客。



梁均耀表示，青衣灝景灣1座中層D室，面積約537方呎，兩房間隔，外望市景，以838萬易手元。原業主2018年底以800萬購入物業，轉手帳面賺約38萬。梁均耀指買家為新盤向隅客，抽三次新盤均無功而還，有見上述單位間隔方正、景觀開揚，適合作新婚自住之用，故拍板入市。

富來花園零議價430萬沽



中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗錦上路站新盤銷情火熱，有部份向隅客回流二手市場，包括富來花園B座高層5室，面積283方呎，兩房間隔，叫價430萬，新近零議價沽出，呎價15194元。買家為上車客，日前於同區鐵路新盤未能成功抽中揀樓，隨即回流二手市場。原業主2017年10月以373萬買入單位，帳面獲利57萬，單位期內升值15%。



世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角臨海屋苑海峰園向來屬區內指標屋苑，剛售出2座（崇峰閣）中層C室，面積620方呎，兩房間隔，成交價約1150萬，呎價18548元，屬市價成交。據悉，新買家為區外客。原業主2016年12月以1000萬購入上址自用，帳面獲利150萬，期間升值15%。



美聯物業助理區域經理劉志偉表示，樓市回勇，有剛獲取香港永久居民資格的「新香港人」趁機入市，經該行承接奧運君滙港3座高層A室，面積482方呎，單位原叫價1050萬，及後議價至1020萬易手，呎價約21162元。