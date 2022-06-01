屋苑頻錄換樓客承接

「波叔Plan」重啟二手市場換樓鏈，市場頻現換樓客入市蹤影。據《星島地產網》報道，美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡海濱南岸4座極高層C室，面積590方呎，屬3房間隔，獲換樓客以1150萬承接，呎價19492元。



殷勒麟表示，紅磡海濱南岸4座極高層C室，擁有極開揚郵輪碼頭及鯉魚門海景，屋苑設有蓋天橋接駁紅磡港鐵站，加上東鐵線過海段通車，吸引換樓客承接。單位去年底叫價約1220萬，經議價後調減70萬，以1150萬成交，減幅約6%。據了解，原業主2009年3月以約406萬購入上址，轉手帳面獲利744萬，升值逾1.8倍。

聽濤雅苑議價至968萬易手



利嘉閣地產市務經理趙洛民表示，將軍澳君傲灣2座中層A室，面積約503方呎，兩房間隔，外望海景，單位配備新裝設的意大利潔具，原開價950萬，最終以890萬獲同區換樓客承接，呎價約17694元，較市價低約4%。據了解，原業主2015年7月以約660萬購入單位，轉手帳面獲利230萬，期內物業升值約35%。



中原地產區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑3座高層D室，面積733方呎，3房套間隔，開價約998萬，經買賣雙方議價後以968萬易手，呎價13206元。原業主1999年以365萬購入，持貨23年沽出單位帳面獲利約603萬，升值約165%。



世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角明園西街明軒高層A室，面積503方呎，兩房設計，向東眺望開揚景觀，原叫價950萬，議價後減價78萬，以872萬成交，呎價17336元，減幅達8.2%。原業主2012年5月以646萬購入上址，帳面獲利226萬，升值35%。